8 plante de apartament care purifica aerul din casa

Afla ce toxine elimina diverse plante de apartament.

1. Aloe vera

Aceste plante sunt foarte usor de intretinut. Iubitoare de soare, aloe vera filtreaza aerul din casa de benzen si formaldehide, substante emanate de produsele chimice de curatat sau vopseluri. Planta aloe este o alegere inteleapta pentru ferestrele de la bucatarie bine luminate.

2. Gerbera

Aceasta floare stralucitoare te scapa de substante precum tricoloretilena (gasita in produsele de curatat), benzen (din cerneluri si vopseluri). Poti aseza un ghiveci in locul in care iti tii masina de spalat.

3. Limba soacrei

Este o planta care filtreaza chimicalele aflate in produsele de curatat, hartia iginica, servetele igienice si produse de curatat. Poti aseza un ghiveci in baie, un mediu umed optim pentru aceasta planta.

