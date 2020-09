9 mituri despre pisici pe care ar trebui sa le uiti

Iata 9 mituri despre pisici pe care ar fi bine sa le uiti:

1. Pisicile sunt animale solitare si le place sa ramana singure acasa

Fals! Separarea poate fi stresanta pentru pisici. Iar anxietatea cauzata de singuratate se poate manifesta prin comportamente precum urinarea si defecarea in afara laditei cu nisip, miorlaituri, vomitaturi, lipsa apetitului. Pentru ca pisica ta sa fie fericita este esential sa limitezi timpul in care ramane singura si joaca-te cu ea ori de cate ori esti acasa.

2. Nefolosirea laditei cu nisip de catre pisica este o problema fara rezolvare

Fals! Nefolosirea laditei poate fi cauzata de o problema de sanatate sau de stres ori anxietate asa ca ar fi bine sa ceri sfatul unui veterinar. Odata identificata cauza exista o multime de solutii care o pot remedia inclusiv folosirea unor feromoni, schimbarea laditei sau a locului in care sa fie asezata.

3. Pisicile zgarie pentru ca sunt rele

Fals! Pisicile ii ranesc pe oameni din motive diferite. Uneori, animalele zgarie pentru a-si exprima iritarea, spre exemplu nu le place modul in care sunt tinute in brate. Unele feline zgarie in timp ce se joaca. Alteori acest comportament ascunde o problema de sanatate si din aceasta cauza animalul nu se simte bine si devine din ce in ce mai agitat. In acest caz trebuie sa mergi de urgenta la veterinar.

4. Pisicile pot sufoca nou nascutii

Fals! Se spune ca pisicile scot aerul din plamanii bebelusilor, insa acesta este doar o legenda urbana. Adevarul este ca intre aceste feline si copii se pot crea legaturi puternice, insa este recomandat ca intotdeauna sa existe un adult in apropiere pentru a se evita orice eveniment neplacut.

