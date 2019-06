9 motive sa fii atent la ce visezi

Cand visezi, te afli in punctul in care cele mai complexe ganduri, sentimente si emotii ies in fata. Poate ca esti constient de unele dintre ele, insa altele pot zacea ingropate in subconstientul tau timp de luni sau chiar ani. Pentru a dezvalui aceste secrete, trebuie sa-ti faci timp sa decodezi aceste vise.Chiar daca nu este o sarcina usoara, aceste lucruri pot avea o influenta puternica asupra vietii tale.

Expertii recomanda sa-ti faci un jurnal de vise, pe care sa-l ai langa pat astfel incat sa notezi toate detaliile visului imediat ce te trezesti inainte sa le uiti.



Chiar si cele mai nesemnificative detalii pot avea un inteles profund. Nu trece nimic cu vederea. Apoi poti incepe sa cercetezi pentru a descoperi care este mesajul pe care il primesti prin intermediul visului.



Iata 9 motive pentru care sa incepi chiar din aceasta seara fii atent la ce visezi.

1. Intri in subconstient



Visele tale nu sunt doar fictiune si distractie, sunt si oportunitatea de a patrunde in subconstient. Aceste ganduri sunt aspecte ale mintii tale de care, in mod normal, nu esti constient, insa care pot dezvalui aspecte importante ale sinelui tau.



Sunt franturi ascunse ale personalitatii tale care incld sperantele visele, ambitiile fricile si anxietatile tale. Doar prin accesarea acestei zone a creierului tau poti sa devii fericit sau sa ai succes.

2. Te intelegi pe tine insuti



Adesea, in timpul vietii ne dam seama ca am luat anumite decizii pe baza „unui sentiment", nesiguri de ce am procedat asa, stiind doar ca „in adancul sufletului stiu ca fac ce trebuie".



Uneori, aceasta senzatie este de fapt intuitia si ne incredem in ea, alteori, insa, este vorba despre sentimente si ganduri ascunse in subconstient. Cand visam, aceste ganduri si sentimente ies la lumina. In acest fel, te vei intelege mai bine si de ce faci ceea ce faci.

3. Semne si simboluri



Fii atent la orice observi ca iti apare frecvent in vise sau ocupa un loc central. Vezi fluturi peste tot? Sau ca in fiecare vis faci exact acelasi lucru? S-ar putea ca mesajele sa fie mult mai bine ascunse.



Adesea, obiectele si actiunile din vise sunt un simbol a ceva mai mare. Pot simboliza familia, prietenii, un anume scop ori teama etc. Cand te trezesti scrie aceste lucru astfel incat sa le citesti mai tarziu si sa intelegi mai bine ce se intampla.



