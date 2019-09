9 motive serioase să ieşi dintr-o relaţie cât mai repede

1. Mirosul ciudat din zonele intime

Oricat de senzationala ar fi persoana cu care te intalnesti, in clipa in care igiena din zonele intime lasa de dorit, ai oricand dreptul sa intrerupi relatia doar in baza acestui motiv. Nimeni nu e obligat sa suporte mirosuri care inhiba multe alte senzatii placute.

2. Nu-ti simpatizeaza prietenii sau membri familiei

Nu ii cere nimeni sa-i iubeasca la nebunie sau sa petreaca non stop timp cu ei, dar daca are accese dese de gelozie sau efectiv nu-i suporta, acesta este un motiv intemeiat sa renunti la relatie.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.