A cheltuit peste 17.000 de euro pentru a-şi tatua 90% din corp. Motivul şocant pentru care a făcut asta

Intitulată „fetiţa lui tata”, Nadine a fost sprijinită încă de la început de tatăl ei, ba chiar a ajutat-o să îşi facă prima programare. „Mi-am dorit întotdeauna tatuaje. Mă uitam constant pe forumuri și pe Pinterest, la cele mai noi modele de tatuaj, pentru a mă decide cum vreau să arăt când urma să împlinesc optsprezece ani. Tatăl meu avea ambele mâini tatuate şi mi-am dorit să am şi eu fel. Dorinţa mea era să ajung majoră pentru a începe să mă tatuez", a spus Nadine, potrivit The Sun.

„Am fost întotdeauna fetița lui tata, așa că, văzându-l pe el tatuat, mi-am dorit întotdeauna să mă tatuez. Am vrut să fiu ca el

Am discutat despre primul meu tatuaj cu tata, iar el a fost de acord cu decizia mea de a arăta ca el "atâta timp cât ești sigură că vrei să o faci", așa că m-am dus și mi-am făcut programare primului meu tatuaj cu tata."

În ultimii cinci ani, aspectul Nadinei s-a schimbat, adăugând numeroase piercing-uri și o limbă despicată, pe care şi-a făcut-o în Germania, deoarece în Marea Britanie legile intezic efectuarea acestor proceduri.

"Am cheltuit aproximativ 17.000 de euro"

Deşi are 90% din corp acoperit cu cerneală, tânăra nu vrea să se oprească aici şi spune că mai urmează şi alte tatuaje. „Am cheltuit aproximativ 17.000 de euro. Am pierdut numărul lor, nu le socotesc individual, deoarece intenţionez să fac un costum întreg", a declarat Nadine.

Nadine Anderson a mai spus că deși unii străini îi aruncă priviri critice, tatuajele pe care le are nu au împiedicat-o niciodată să facă ceva ce și-a dorit să facă.