A murit actorul şi scriitorul Richmond Shepard, cel mai vârstnic mim din lume

Richmond Shepard a murit pe 2 iulie, a anunţat luni familia lui, care a avut o cerere inedită: „În loc de flori, Richmond a cerut un moment de gălăgie”.

Celebru ca mim, cu notorietate dată în ultimii ani şi de apariţia în videoclipul „The World’s Oldest Mime” al New Yorker, Shepard a fost regizor, critic şi proprietar de teatru, atât în Los Angeles, cât şi în New York.

A scris „Mime: The Technique of Silence” (1970), considerată esenţială pentru cei care vor să stăpânească această meserie.

A jucat în producţii de televiziune ca „The FBI”, „That Girl”, „Kojak”, „The Jeffersons”, „T.J. Hooker” şi „Ally McBeal”, serial care a făcut-o celebră pe una dintre cele patru fiice ale lui, cântăreaţa Vonda Shepard.

În 2009, a fost lansat scurtmetrajul documentar „A Mime’s Life”, care îi este dedicat. „Am crezut că să fiu mim va fi intrarea mea în show business pe uşa din spate. Un singur lucru e plătit mai prost decât un mim. Poezia”, spune el în film. Shepard, uimit de propria longevitate, a susţinut şi un show autobiografic în ultimul deceniu - „You Wanna Be a What?!? (A Musical Memoir in Mime)”.