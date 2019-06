A MURIT după ce a stat atâtea zile în comă! Familia artistului a făcut anunţul trist ACUM

Vesti triste din lumea muzicii internationale dupa ce un cantaret a murit. Acesta ar fi consumat prea multe droguri si corpul sau a cedat.

Rapper, mort din cauza drogurilor consumate in exces. Hella Sketchy avea 18 ani si facea parte din The Soundcloud. Tanarul, pe numele sau real Jacob Tyler Thureson, a suferit o supradoza si a ajuns de urgenta la spital. Pentru a il salva, medicii l-au bagat in coma indusa.

Rapperul Hella Sketchy a stat in coma timp de 14 zile. Medicii au incercat tot posibilul sa il salveze. Din pacate, tanarul a murit deoarece cantitatea de droguri consumata i-a afectat organele. Din pacate, trupul lui a cedat. Anuntul mortii tanarului de 18 ani a fost facut pe Twitter de tatal lui.

"Nici intr-un milion de ani nu ma gandeam ca fiul meu va muri asa. Nu trebuie sa mori inaintea tatalui sau bunicului tau. Asta nu trebuie sa se intample niciodata. Nu avem cuvinte sa exprimam durerea simtita”, a marturisit tatal sau.

Tanarul a fost gasit pe data de 13 iunie, letargic. Tanarul a murit in urma unei supradoze de droguri. Tatal lui vrea acum sa traga un semnal de alarma pentru toti tinerii, dar si pentru parintii lor, informeaza thesun.co.uk.



Hella Sketchy avea contract cu Atlantic Records, cu care a semnat si Cardi B. Tanarul isi lansase primul album in martie 2019 si deja avea cateva mii de fani. Din pacate, consumul excesiv de droguri l-a ucis la doar 18 ani…