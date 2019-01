A murit la 29 de ani, de cancer. Nu a apucat să câştige concursul culinar la care visa

Fatima Ali de la Top Chef a murit. Chef-ul de 29 de ani a murit de cancer. Tanara care a crescut in Pakistan a invatat sa gateasca de la bunica ei. A intrat in bucatarie la varsta de 6-7 ani si s-a indragostit de arta culinara, informeaza bonappetit.com.

In 2011, a absolvit Institutul Culinar din America. S-a mutat in New York pentru a invata de la cei mai buni bucatari. A muncit 7 zile din 7, timp de 9 luni. La 21 de ani, a ajuns la carma unui local ce organiza petreceri VIP.

Muncea de dimineata pana seara, cu ore incarcate. Dar pe Fatima Ali nu o deranja deoarece isi iubea meseria. In 2017, dupa ce a terminat filmarile pentru Top Chef in Colorado, Fatima Ali a fost diagnosticata cu cancer. Forma rara facuta de ea se numeste sarcomul Ewings.