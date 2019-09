A murit un mare poet: "Cuvintele lui sunt peste tot în jurul nostru"

Anunţul a fost făcut de familia lui Hunter printr-un comunicat transmis revistei Rolling Stone.

„A murit liniştit, în patul lui, înconjurat de cei dragi", se arată în mesaj. „Cuvintele lui sunt peste tot în jurul nostru şi, în acest fel, nu va pleca niciodată".

Hunter a scris cele mai multe dintre textele pieselor Greatful Dead cu Jerry Garcia, între care „Touch of Grey", „Casey Jones", „Dark Star", „Box of Rain", „Uncle John's Band", „Sugar Magnolia", „Brokedown Palace", „Friend of the Devil" şi „Truckin'".

El a mai scris şi cu alţi artişti, între care Bob Dylan - pornind de la „Silvio" (1988) şi continuând până la albumul „Together Through Life" (2009) şi piesa „Duquesne Whistle" de pe „Tempest" (2012), care este cel mai recent album de studio al lui Dylan.

În 2013, Americana Music Association i-a oferit lui Hunter premiul pentru întreaga activitate, iar în 2015, a fost inclus în Songwriters Hall of Fame, alături de Jerry Garcia.

Robert Hunter a înregistrat şi lansat peste zece albume solo, începând cu „Tales of the Great Rum runners", apărut în 1974.

În plus, a scris mai multe cărţi de versuri, dar şi traduceri ale scrierilor lui Rainer Maria Rilke.