A murit Zed, din Men in Black. Celebrul actor Rip Thorn ne-a părăsit marţi

Rip Thorn este cunoscut în special pentru apariţiile în Men in Black şi Men in Black II, unde a interpretat rolul personajului negativ Dead Zed, dar a jucat şi în numeroase alte producţii, pentru rolul Archie, din serialul The Larry Sanders Show (1992-1998, a apărut în 89 de episoade) el fiind recompensat cu Premiul Emmy. În anul 1984 el a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, cu rolul din Cross Creek.

Rip Thorn era născut pe 6 februarie 1931, în Temple, Texas, iar debutul pe marile ecrane l-a avut în 1956, în producţia Baby Doll. Şi-a făcut repede un nume şi pe Broadwy, în anii '60 primind o nominalizare la Premiile Tony pentru prestaţia din piesa "Dulcea pasăre a tinereţii", a lui Tennessee Williams, pusă în scenă de Elia Kazan.