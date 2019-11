Acatistul Sfantului Andrei. De ce este bine sa-l citesti

In fiecare an, la 30 noiembrie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Apostol Andrei. In aceasta zi, este bine sa citesti Acatistul Sfantului Andrei. Se spune ca aceasta rugaciune puternica alunga relele si te ajuta sa ai spor in casa. Daca il vei rosti cu credinta te va proteja de necazuri si iti va apara casa de primejdii.