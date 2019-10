Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva – Troparul, glasul al 4-lea



intru tine, Maica, cu osardie s-a mantuit cel dupa chip, ca luand Crucea, ai urmat lui Hristos si lucrand ai invatat sa nu se uite la trup, caci este trecator, ci sa poarte grija de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta si cu ingerii impreuna se bucura, Cuvioasa Maica Parascheva, duhul tau.

Condac 1:



Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilinta ii aducem noi, nevrednicii pacatosi, pentru mijlocirile sale. Ca mari daruri ne-am invrednicit a dobandi, de la izvorul cel pururea curgator de bunatati al Mantuito­rului nostru, si sa-i cantam: Bucura-te, Sfanta Parascheva, mult folositoare!

Icos 1:



ingerii din cer cu laude primind duhul tau cel fecioresc din pamantestile lacasuri, de bucurie te-au incununat pentru vredniciile tale; ca femeiesc trup purtand si fire slabanoaga, ai stiut a birui toate puterile vrajmasilor prin buna intelepciune; pentru aceasta iti cantam:

Bucura-te, inteleapta fecioara;

Bucura-te, porumbita cuvantatoare;

Bucura-te, suflet ingeresc in trup fecioresc;

Bucura-te, vrednica mijlocitoare catre Domnul;

Bucura-te, mangaierea oamenilor;

Bucura-te, alinarea de suferinta;

Bucura-te, nadejdea noastra cea tare;

Bucura-te, intarirea credinciosilor;

Bucura-te, liman lin si neinviforat;

Bucura-te, pilda bunei cucernicii;

Bucura-te, luminarea celor nepriceputi;

Bucura-te, scaparea celor deznadajduiti;

Bucura-te, Sfanta Parascheva, mult folositoare!



Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva – Condac 2:



Asa imparatul tuturor rasplateste biruintele. Asa mana proniei cea nevazuta intareste neamul omenesc, imbratisand cu credinta cele de dansa randuite spre mantuire. Pentru aceasta sa ne departam de nelegiuiri; pana cand vom petre­ce in pacate? Doamne, intareste inimile noastre ca sa-Ti cantam in fapte bune cantarea ingereasca: Aliluia!

Icos 2:



Preacinstita fecioara, catre tine am nazuit, catre tine care de multe ori ai luat pe sfinti si pe ingeri in ajutor la pamantestile ispite; fii acum si pentru noi grabnic folositoare, caci te-ai invrednicit a intra inauntrul casei Mirelui cu candela luminoasa, precum ne-a povatuit Mantuitorul Hristos, si primeste cantarea aceasta:

Bucura-te, margaritar nepretuit al vistieriei noastre;

Bucura-te, floare nevestejita a Bisericii lui Hristos;

Bucura-te, temelie neclintita a crestinatatii;

Bucura-te, a fecioarelor inzestratoare si rugatoare catre Maica lui Dumnezeu;

Bucura-te, ascultatoare a preotilor cucernici;

Bucura-te, grabnica ajutatoare a strainilor;

Bucura-te, fierbinte mangaietoare a prigonitilor;

Bucura-te, milostiva povatuitoare a vaduvelor;

Bucura-te, invingatoarea dusmanilor;

Bucura-te, izbavirea tuturor celor ce te cheama spre ajutor;

Bucura-te, mare folositoare a sufletelor;

Bucura-te, vindecatoarea de rani ale trupurilor;

Bucura-te, Sfanta Parascheva, mult folositoare!



