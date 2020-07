Acces Direct, scos din grila Antenei 1. Mirela Vaida: "S-a confirmat pozitiv un alt caz de COVID 19"

Mirela Vaida a transmis că din acest motiv s-a luat hotărârea ca toți membrii echipei să rămână acasă, păstrând în permanență legătura cu cei de la DSP.

"Buna dimineata! Aseara, tarziu, s-a confirmat pozitiv un alt caz de COVID 19, in randul echipei noastre. Pentru ca interactionam zilnic cu totii, atragem automat calitatea de "contacti direct" si nu vrem sa ne punem in pericol pe noi si pe ceilalti! Tocmai de aceea s-a luat decizia ca de azi sa stam acasa cu totii, o perioada de timp, tinand legatura cu DSP-ul si respectand toate prevederile legale", a declarat Mirela Vaida.

De asemenea, prezentatoarea TV şi-a anunţat fanii că este se simte bine, iar starea ei de sănătate este bună, şi speră că va rămâne aşa. Până în acest moment nu prezintă vreun simptom specific acestei boli.

"Eu ma simt foarte bine, deocamdata, fara vreun simptom specific si sper sa raman asa! Pentru siguranta mea si a familiei, voi repeta testul PCR in mod periodic! Va multumim pentru intelegere si griji si abia astept sa ne reintoarcem in direct, zilnic! Sunt alaturi de colegii mei aflati deja in izolare si ma rog sa treaca repede si bine peste aceasta perioada! Sa aveti cu totii liniste si sanatate!! Doamne ajuta!", a mai transmis prezentatoarea.