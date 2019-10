Accesul Regatului Unit pe piaţa europeană va depinde de angajamente asumate de Londra

"Acordul pe care noi suntem pregătiţi să îl discutăm este 'zero tarife, zero cote, zero dumping'. Accesul la pieţele noastre va fi, aşadar, proporţional cu angajamentele luate în raport cu regulile echitabile ale jocului'', a declarat Barnier, subliniind că Regatul Unit va trebui să respecte aceste reguli.



''Acordul care ne va lega de această ţară nu poate fi acelaşi ca cele pe care noi le-am semnat cu ţări terţe'', precum Canada şi Japonia, a adăugat oficialitatea europeană, el evocând ''proximitatea inedită şi interdependenţa economică'' pe care UE le are cu Regatul Unit.



Michel Barnier a precizat că ''nu poate răspunde astăzi'' la întrebarea cât vor dura negocierile privind relaţia viitoare între UE şi Londra după Brexit, care a fost amânat până la 31 ianuarie 2020.



''Noi vom stabili priorităţi în aceste negocieri, în special comerţul şi aspecte ale securităţii interne şi externe. Perioada de tranziţie poate fi prelungită cel mult cu doi ani'', a explicat el.



Cele 27 de state care vor rămâne în Uniunea Europeană au decis luni, la Bruxelles, să accepte solicitarea Londrei de amânare a Brexitului cu trei luni, până la 31 ianuarie 2020, însă cu posibilitatea ca Regatul Unit să iasă din blocul comunitar de la 1 decembrie 2019 sau de la 1 ianuarie 2020 în caz de ratificare a acordului înainte de aceste termene.



Regatul Unit trebuia iniţial să părăsească UE pe 29 martie 2019, o dată-limită amânată deja în două rânduri, mai întâi până la 12 aprilie şi apoi până la 31 octombrie, ora 23:00 GMT.