Accident cu o ambulanţă SMURD, în centrul Capitalei. Aceasta s-a răsturnat după ce a fost lovită de o maşină

"În jurul orei 19.00, conducatorul unei autospeciale SMURD in varsta de 40 de ani care se deplasa pe Sos Kiseleff, dinspre Arcul de Triumf catre Piata Victoriei, avand in functiune sistemele speciale de avertizare acustica si luminoasa, la intersectia cu str. Arh. I Mincu a intrat in coliziune cu autovehicul condus de un barbat in varsta de 35 de ani, in urma impactului rasturnandu-se autospeciala SMURD. Urmeaza a se stabili daca au fost ranite persoane in urma accidentului.

A fost aplicata restrictie pe Sos Kiseleff de la str. Arh. Mincu pana la Piata Victoriei. Conducatorii auto au fost testati, rezultatul fiind 0", anunță Brigada Rutieră.