"In jurul orelor 18:00, la intersectia M Bravu / Baba Novac a avut loc un accident in care a fost implicat un tramvai linia 1, care se deplasa pe M Bravu dinspre C Ressu catre Bld Basarabia, si un pieton, barbat, aproximativ 50-60 de ani. Victima a fost extrasa de sub garnitura si i se acorda ingrijiri medicale la fata locului", a anunțat Brigada Rutieră a Capitalei.

Ulterior, victima a fost transportată la spital, pentru îngrijiri medicale.