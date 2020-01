Accident grav în Timiş, şoferiţa a rămas încarcerată

Carosabilul umed și alunecos le dă bătăi mari de cap șoferilor. Un nou accident rutier a avut loc în Timiș, după ce noaptea trecută patru persoane au fost rănite și transportate la spital, după un incident asemănător. De această dată o femeie a suferit răni, după ce a derapat cu autoturismul pe care-l conducea.

Potrivit reprezentanților ISU Timiș, la fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de primă intervenție, un echipaj SMURD, 11 pompieri și un echipaj al Serviciului de Ambulanță al Județului Timiș. La locul accidentului, în mașina răsturnată se afla doar șoferița, care a fost extrasă de echipajul de descarcerare. Ea este conștientă și a fost transportată la spital.

Județul Timiș se află sub avertizare cod galben de ceață, joi dimineață, vizibilitatea fiind sub 200 de metri și, local, chiar sub 50 de metri. Autoritățile avertizează șoferii să circule cu prudență.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.