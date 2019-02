Accident provocat de un şef din Poliţie. Bărbatul circula fără RCA şi ITP

Accidentul s-a petrecut chiar în fața sediului Poliției Locale. Într-o fotografie făcută imediat după impact, apar cei doi șoferi implicați în accident: comisarul- șef Vișinescu și polițistul local Petrică Ulmeanu.

Poliţistul a povestit tot ce s-a întâmplat unei echipe România TV.

"Am reparat-o eu! Am avut-o lovită uite-aici!

- Ți-ai făcut-o deja?

- Da! M-a lovit șeful ăsta al meu! Fostul meu șef!

- Dar cum dracu umblă ăsta fără asigurare, fără ITP?

- Da!

- Șeful Poliției?! Ce tupeu obraznic! Păi eu dacă umblu o zi fără ITP sunt bolnav!

- Eu sunt la fel!

- Și-a cerut scuze măcar?

- (n.r. arată iar spre mașină) Uite-aici! Aici a fost lovită! Mi-a fost rușine! Toți mi-au zis: ”Nu trebuia să-l ierți!” ”Am avut geamurile înghețate!” ”Păi de ce...(biiip!)...mea conduci așa?!”

- Ai asigurare? Ai ITP?

- Păi stau fără alea?!

- Uite că el își permite! Șmecher, ce să mai...Ca interlopii!

- L-ai ”pedepsit” măcar? Ți-a dat banii pe reparații?

- Da. Am vorbit cu el...mi-a dat șase milioane de vopsit și aripa...50 de euro!

- A plătit el?

- Da. ", a povestit poliţistul local.



Șeful Poliției din Mihăilești n-a vrut să lămurească lucrurile.

Urmăriţi un material filmat cu camera ascunsă.