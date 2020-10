Accident tragic! O fetiţă de doar trei ani a fost rănită şi transportată la spital

Conform oamenilor legii, bărbatul ar fi consumat alcool. Autoturismul s-a rostogolit şi a ajuns pe plafon, în şanţ. În interioul acesteia se aflau soţia bărbatului şi fiica lor, de doar trei ani.

"Nu a fost nevoie de descarcerare. Este vorba de un copil de trei ani, cu mama lui. Au fost preluate de ambulanţele SAJ şi deplasate la Spitalul Găeşti", a declarat plutornier ajutant şef, Petre Gheorghe, de la ISU Dâmboviţa.

"Am venit cu 70 în curbă acolo, mi-a ieşit un câine în faţă, sau vulpe, ce o fi fost. Am încercat să revin pe stânga, m-a furat şi am intrat în malul ăsta, după care m-am răsturnat", a povestit şoferul.

Fetiţa şi mama acesteia au ajuns la spital cu câteva răni uşoare. Oamenii legii a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.