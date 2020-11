Accident violent în Timişoara. O mamă şi un copil de doar TREI ani au ajuns la spital

În urma impactului, o femeie și un copil au fost răniți. De asemenea, și o pasageră din autoturismul care a provocat accidentul a fost rănită. Oamenii legii au început cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Cei trei răniți au fost preluați de ambulanțe și transportați la spital. Niciunul dintre șoferi nu a consumat alcool, iar copilul de trei ani era așezat într-un scaun special pentru copii.

”Un barbat in varsta de 44 de ani a condus un autoturism dinspre Sag inspre Timisoara, iar, la un moment dat, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul autoturismului, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie in varsta de 36 de ani. In urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv o femeie in varsta de 44 de ani, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 44 de ani, si femeia in varsta de 36 de ani, impreuna cu un pasager in varsta de 3 ani, din autoturismul acesteia. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa„, au transmis reprezentantii IPJ Timis.