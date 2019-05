Accidente grave în Capitală, noaptea trecută

Accidentul a avut loc pe şoseaua Panduri. Un barbat de 64 de ani a încercat să traverseze strada, deşi semaforul avea culoarea roşie pentru pietoni.

Şoferul spune că bătrânul nici măcar nu s-a asigurat. "Am pus frână, dânsul a continuat să meargă. Eu am fost pe banda 1, am încercat să-l evit, dacă a continuat să meargă va daţi seama că am dat peste el. Dacă se oprea cu siguranţă îl puteam evita", a spus şoferul.

Câteva zeci de minute mai târziu, pe şoseaua Alexandria din sectorul 5 un cal lăsat nesupravegheat a murit după ce a fost lovit de o maşină. La faţa locului au ajuns poliţiştii, dar şi reprezentanţii de la protecţia animalelor. Poliţiştii îl caută pe proprietarul calului.