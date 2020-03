Această plantă a fost udată, deşi era din plastic. După doi ani, tânăra a descoperit că nu era naturală

Femeia a observat însă recent că este vorba despre o plantă de plastic, atunci când a vrut să mute planta într-un alt ghiveci.

„Planta perfectă” avea puțin pământ superficial la suprafața ghiveciului, apoi o porțiune din plastic.

"Timp pentru povești.

Am avut acest frumos suculent de aproximativ 2 ani. Am fost atât de mândră de această plantă, care părea perfectă, cu o culoare vie şi frumoasă. Am ţinut-o pe fereastra bucătăriei mele. O udam regulat şi nu lăsam pe nimeni să se ocupe de ea, mă enervam. Mi-a plăcut foarte mult suculentul.

Astăzi am decis că este timpul să-i schimb ghiveciul, am găsit cea mai tare vază, care se potrivea perfect. Mă duc să o trag din recipientul original de plastic cu care am achiziționat-o, ca să-mi dau seama că planta nu este naturală, ci din plastic.

Am pus atâta dragoste în această plantă! Am spălat frunzele. Am făcut tot posibilul să o păstrez cât mai bine, însă totul a fost în zadar. Simt că acești doi ani au fost o minciună", a scris tânăra pe reţelele de socializare.