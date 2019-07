Acestea sunt cele mai nefericite cupluri din zodiac! Începe drama când se îndrăgostesc între ei

Se știe foarte bine că potrivirea dintre două persoane nu depinde de astre sau de zodiile lor, dar, atunci când nu mai știm cauzele neînțelegerilor, putem să luăm în considerare și acest aspect. Descoperă în articol exemple de cupluri a căror relație este dominată de o dramă continuă

Berbec și Scorpion

Acești doi nativi sunt atât de diferiți încât nu își pot închipui cum s-au înțeles până acum. Cu toate acestea, au reușit să formeze un cuplu interesant, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp. Au trăit momente pasionale, intense, de care s-au bucurat la maximum. S-au îndrăgostit de la prima vedere, dar au trecut și prin drame pe care le duceau de fiecare dată la un alt nivel. Berbecul este o fire libertină, independentă și care nu suportă să dea explicații pentru tot ce face, iar Scorpionul adoră să dețină controlul și să își acapareze partenerul, indiferent de situație, potrivit divahair.ro.

Taur și Vărsător

Deși cei doi se atrag ca magneții, lucrurile merg pe dos de fiecare dată. Echilibrul lipsește total între cele două semne zodiacale, tocmai de aceea conflictele nu vor înceta să apară nici după nenumăratele împăcări prin care au trecut. Taurul își dorește o relație liniștită, fără drame, alături de un partener care este dispus să îl asculte și să se supună cerințelor sale. În schimb, Vărsătorul nu are nici cea mai mică intenție să cedeze în fața presiunilor și nu se ferește să își arate firea nonconformistă. Va face întotdeauna doar ce va vrea, indiferent dacă va fi sau nu pe placul partenerului.

Săgetător și Capricorn

Cei doi nativi pot avea o relație, dar nu una care să dureze toată viața. Nu s-ar putea spune că vor fi fericiți împreună, dar nici că vor avea parte de cele mai urâte experiențe. Cu toate acestea, dramele vor fi la ordinea zilei, ceea ce va reuși să îi epuizeze complet. Săgetătorul este genul de persoană nonconformistă, căreia îi place libertatea și independența, așa că trăiește cum vrea, fără să se supună vreunei reguli. La polul opus este Capricornul, cea mai stabilă zodie și care se concentrează foarte mult pe ascensiunea profesională, pe bani, dar și pe întemeierea unei familii. Acest lucru îl sperie pe Săgetător, tocmai de aceea viitorul lor împreună nu arată prea bine.

Leu și Scorpion

Această relație nu are cum să fie una fericită din moment ce Leul nu va primi complimentele pe care dorește să le audă de la Scorpion. Relația lor se bazează mai mult pe atracție fizică, dar asta nu este suficient pentru ca lucrurile să meargă pentru o perioadă lungă de timp. De exemplu, Leul are o fire orgolioasă, nu se mulțumește cu puțin și vrea ca partenerul să se plieze perfect pe dorințele sale. Vrea să aibă libertatea să flirteze, mai ales dacă se simte fermecător. Din păcate, însă, acest lucru nu se va întâmpla alături de un Scorpion, mai ales că el are tendința de a fi exagerat de gelos.

Cele patru cupluri nu vor cunoaște noțiunea de fericire și nici nu vor reuși să se înțeleagă atât de bine pe cât și-ar dori. Deși compatibilitatea lor nu este decisă neapărat de semnele zodiacale sub care s-au născut, n-ar fi rău să țină cont și de acest criteriu.