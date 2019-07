Actorii de la TNB se întorc împotriva lui Ion Caramitru. Acuzaţii grave VIDEO

Marius Manole, Mihai Călin și Medeea Marinescu susţin că la TNB s-au întâmplat mai multe lucruri care nu sunt în regulă.

"Mulți crescând în experiență, au văzut că se întâmplă niște lucruri care nu sunt corecte, nu sunt convenabile. atunci... eu, de exemplu, am început să pun întrebări. Eu sunt mai vechi. De-a lungul vremii am încercat să intru în legătură cu direcția, dar de fiecare data mi s-a părut că nu se încearcă rezolvarea unor probleme, s-a vorbit întotdeauna de bilete, de vânzări, de performanțe financiare și-atât. Înainte să trimitem memoriul la Ministerul Culturii am cerut o întâlnire cu managerul Ion Caramitru. Am și fost. La niciunul din cele 6 puncte nu am găsit înțelegere... răspunsurile erau: asta nu e treaba voastră, asta nu se poate", a spus Mihai Călin.

"Noi în general nu am avut comunicare deloc. Dintotdeauna în TNB s-a considerat că actorii sunt ultimii oameni care trebuie să fie informați sau să știe ce se întâmplă în teatru în continuare aflăm de pe holuri cine va monta, cine va juca, cum vom juca, ce roluri vom avea. Problema noastră artistică a fost cu marile spectacole... cu mari investiții... e vorba de cel puțin patru spectacole din ultimii doi ani jumate", a susşinut Marius Manole.

"Toată legea managementului e făcută în așa fel încât să susțină toate lucrurile astea de care acum domnul nostru manager și toți managerii din țară se folosesc. Și tot timpul ei zic: nu încălcăm legea, nu încălcăm legea. Sigur, nu încălcați legea, pentru că legea ați făcut-o voi pentru voi. În clipa în care am întrebat cum putem fi și noi în consiliu mi s-a spus că suntem reprezentați, dar am spus: nu, dvs sunteți director, e un conflict. În CA unde se hotărăsc banii alocați, toate astea, nu avem acces, nu știm niciodată ce se întâmplă", au mai spus cei trei actori care îl contestă pe Ion Caramitru.