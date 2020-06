Actorul Florin Zamfirescu, dezvăluiri şocante despre divorţul de Cătălina Mustaţă: "Mi-a furat şi mi-a vândut maşina"

„Noi când ne-am despărțit… Noi am avut mari probleme cam 15 ani din existența noastră în comun mari probleme. 5 ani ne-am înțeles perfect, după care au început problemele, dar mie îmi era deja rușine, ar fi al 3-lea divorț. Dar după mi-am dat seama că eu sunt de vină, că eu am procedat ca maimuțele: am ales mărgica, am ales ciobul care lucește, am ales așa zisa frumusețe imediată.

Eu sunt prieten cu fostele mele neveste, cu ea nu pot să fiu prieten. Am încercat, nu răspunde la salut, nu de când ne-am despărțit, de când mi-a furat și mi-a vândut mașina. Cred că a făcut un schimb. Ea în final a declarat că toată casa aia e făcută din banii ei. Și i-am spus: da, dar tu ai făcut casa din banii tăi pe terenul meu și știi că terenul înghite casa.

M-am săturat de pământul ăsta. Nu mai am curiozități prea mari. Curiozitatea mea va fi ce va fi pe aici peste 100 de ani, dar eu cred în viața de dincolo și cred că o să aflu'', a declarat Florin Zamfirescu la „Antena Stars'.

Florin Zamfirescu, supărat că şi-a ratat aniversarea

Actorul Florin Zamfirescu spune că a ciocnit şampanie în faţa unui ecran, motiv pentru cere le-a urat românilor "liberate". "Mai bine v-aș spune cum mi-aș fi dorit că mi-o petrec. Eu aș fi vrut să-mi petrec ziua, dar nu am fost destul de pe fază, la Aeroportul Otopeni, cu mulți musafiri în jurul meu, spunându-le tuturor că vreau să plec în Germania. Plecam la Aeroport cu familia și nu plăteam nici amendă, nici nimic, că acolo se poate. Acasă la mine, nu se poate să stau cu familia", a declarat Florin Zamfirescu.

"Noi am tot vorbit prin telefoane, prin Zoom, am făcut ședință prin Zoom, am deschis o sticlă de șampanie și am ciocnit prin ecranul tabletei. Am împlinit astăzi 71 de ani. Aș fi vrut să am familia lângă mine, dar nu înțeleg de ce regulile astea sinistre și exagerate pentru că la urma urmei, o mașină e ca o izoletă. Mă urc în mașina mea și mă duc la Călimănești, unde nu mai trăiește nimeni, nici mama.

Și atunci eu de ce nu am voie să merg la mine acasă și să nu intru în legătură cu mine. De ce la Aeroport pot pleca sute de oameni și să stea înghesuiți acolo și eu nu am voie să-mi primesc familia?! Eu nu spun că ei au făcut bine, eu spun că pentru unii e mumă, pentru alții e ciumă. E o discriminare fără nicio logică", a completat actorul.

"Eu românilor le doresc libertate. Să fim liberi, să nu ni se pună piciorul în beregată, călcâiul în gât, pentru că am stat destul de mult cu piciorul în gât și sunt revoltat. Se distrug sărbători pascale, se distrug toate cele pentru că au unii niște temeri și niște spaime stupide", a mai spus Florin Zamfirescu.