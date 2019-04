Actorul Idris Elba s-a căsătorit cu modelul Sabrina Dhowre în Maroc

Ceremonia a avut loc vineri, în Marrakesh, potrivit British Vogue.

Mireasa a purtat două rochii semnate Vera Wang, iar Elba, un costum negru Ozwald Boateng.

Înaintea ceremoniei, Elba şi Dhowre au găzduit o cină extravagantă la Amanjena. A doua zi după nuntă, sâmbătă, cei doi au participat la o petrecere în alb.

Fotografii de la nunta lui Elba vor fi publicate în ediţia din iulie a revistei British Vogue.

Cuplul şi-a făcut prima apariţie publică la premiera "Molly's Game" de la Festivalul de Film de la Toronto 2017.

Elba, în vârstă de 46 de ani, şi Dhowre, în vârstă de 29 de ani, s-au cunoscut în 2017, când el filma în Canada pentru thrillerul "The Mountain Between Us", în care a jucat cu Kate Winslet.

În februarie 2018, Elba a cerut-o în căsătorie pe Dhowre la proiecţia filmului lui "Yardie", la Londra.

Actorul are o fiică în vârstă de 17 ani şi un fiu în vârstă de 4 ani.

Idris Elba a fost de şase ori nominalizat la Globurile de Aur şi a câştigat un trofeu pentru interpretarea din serialul "Luther" (2010).