Actriţa Anca Dinicu, primele declaraţii despre relaţia cu Cristi Mitrea, fostul iubit al Andreei Mantea: "Ne ştim de aproape 10 ani"

Anca Dinicu ne-a mărturisit că se cunoaşte cu fostul iubit al Andreei Mantea de aproximativ zece ani şi de atunci are o relaţie de prietenie. Nu a avut şi nu are o legătură amoroasă cu Cristi Mitrea. "De Mitruș ma leaga o prietenie de aproape 10 ani, nu am avut si nici nu avem o relatie amoroasa. Suntem doar foarte buni prieteni", ne-a declarat în exclusivitate Anca Dinicu.

S-a presupus că cei doi trăiesc o poveste de dragoste, după ce Cristi Mitrea postat o fotografie de pe plajă, la răsăritul soarelui, în compania Ancăi Dinicu. Actrița ține în mână o sticlă, în timp ce fostul iubit al Andreei Mantea a cuprins-o pe după umeri, postând un mesaj în dreptul fotografiei: „Am trecut noi prin altele mai grele'.

Cine este Anca Dinicu?

Anca Dinicu a debutat la tv la vârsta de opt ani într-un scheci cu doamna Stela Popescu la Televiziunea Română, iar în teatru, în 2012, în spectacolul “Boeing-Boeing”.

Actrița Anca Dinicu îi va întâmpina pe telespectatori cu un adevărat regal de comedie, gândit până în cele mai mici detalii de Mihai Bendeac și interpretat de către acesta, alături de echipa sa de actori.

Actriţa a avut parte de o surpriză de proporții atunci când Mihai Bendeac i-a propus un rol în serialul de comedie „În puii mei!”. „Am primit propunerea în timpul unei ședințe de redacție. În cadrul emisiunii mi s-a oferit posibilitatea de a interpreta mai multe tipologii de personaje, iar acest lucru pentru mine a constituit o miză foarte puternică.

În ceea ce privește rolul de prezentatoare, cred că m-a ghidat o inconștiență pe care acum pot să o numesc intuiție. Era ceva total nou pentru mine și extrem de provocator. Pentru că am încredere în Mihai Bendeac, m-am aventurat și am zis că trebuie să fac și asta.

Mulți dintre colegii din emisiune mi-au fost și colegi de facultate, ba chiar profesori, și nu am avut probleme de acomodare. Tot aici am cunoscut niște oameni extrem de dedicați și de profesioniști, datorită cărora trezitul de dimineață nu a mai fost o corvoadă”, a mărturisit actrița.

Anca Dinicu este una dintre cele două actriţe românce care apar în "White Lines", un serial produs de Netflix şi semnat de Alex Pina, creatorul "La Casa de Papel". Din distribuție fac parte nume ca Laura Haddock (Guardians of the Galaxy, Transformers: The Last Knight), Marta Milans (Shazam, The Pier), Nuno Lopes (Saint George, Lines of Wellington), Daniel Mays (Line of Duty), Rogue One: A Star Wars Story), Laurence Fox (Victoria, Lewis) și Angela Griffin (Turn Up Charlie, The Detail).