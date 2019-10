Actriţa Jane Fonda, arestată în timpul unui protest împotriva schimbărilor climatice VIDEO

„Astăzi (vineri - n.r.), poliţia Capitolului SUA a arestat 16 persoane pentru că au participat la o demonstraţie ilegală în zona aripii de est a Capitoliului SUA”, a informat directorul de comunicare al Poliţiei Capitoliului, Eva Malecki, potrivit agenție dpa. Ea a mai precizat că cei arestaţi au fost acuzaţi de obstrucţionare.

Mike Valerio, reporter la postul tv WUSA din Washington, D.C., a postat un video pe Twitter în care se vede cum actriţa, în vârstă de 82 de ani, îmbrăcată în roşu, este încătuşată pe treptele Capitoliului şi escortată de autorităţi. Un grup mic de persoane aplauda.

.@Janefonda is the THIRD arrest here at the US Capitol... The moment it happened...@WUSA9 #ClimateChange #FireDrillFriday #breaking pic.twitter.com/wWoZggYloN