Actriţa româncă Anamaria Marinca joacă alături de Charlize Theron în noul film lansat de Netflix, "The Old Guard"

Filmul "The Old Guard", regizat de afro-americanca Gina Prince-Bythewood, este inspirat din romanul grafic realizat de Greg Rucka, şi spune povestea unui grup de mercenari nemuritori care apără lumea de secole.

Actriţa principală a filmului este Charlize Theron, una dintre cele mai talentate şi îndrăgite vedete de la Hollywood. Ea a fost recomensată cu premiul Oscar în 2007, pentru apariţia din filmul Monster.

Românca Anamaria Marinca a reuşit să facă parte din distribuţia filmului "The Old Guard", din care fac parte şi Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts şi Chiwetel Ejiofor.

Prezenţa româncei Anamaria Marinca în producţia Netflix a fost o surpriză plăcută pentru publicului din România. Filmul lansat pe 10 iulie pe platforma online a ajuns să fie numărul 1 în preferinţele publicului român.

Stabilită în Londra, actriţa Anamaria Marinca a aparut in ultimii ani in filme de actiune cu bugete foarte mari precum Fury (2014), alaturi de Brad Pitt si Shia LaBeouf sau Ghost in the Shell (2017), alaturi de Scarlett Johansson.

În 2007, Anamaria a jucat în filmul, regizat de Cristian Mungiu, "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", care a obținut Palme d'Or, la Festivalul de la Cannes.