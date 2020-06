Acuzaţii dure la adresa soţului Danei Rogoz. Fosta soţie: Şi-a părăsit familia pentru o extraopţiune

Înainte de a se căsători cu Dana Rogoz, acesta a fost căsătorit timp de trei ani cu Ozana Oancea, după o relație de 12 ani. Cei doi au împreună un băiat, sarcina actriței fiind motivul pentru care cei doi și-au unit destinele în mod oficial.

Actrița a vorbit despre divorțul de Radu Dragomir și despre greutățile pe care le-a întâmpinat după separare, într-un interviu amplu, oferit unei reviste.

„Mă costă foarte mult să mă redresez, să mă țin pe picioare, să mă descurc altfel decât prevedeam că mă voi descurca în restul vieții mele. E destinul lui de acum încolo, e un om care și-a părasit familia pentru o extraopțiune. E problema lui, până la urmă, cum se împacă cu statutul lui de om care a plecat din casă către o femeie foarte tânară... Cred că m-ar fi durut mult mai tare daca femeia pentru care a plecat el de lângă noi ar fi fost cineva care să-mi semene în vreun fel, cu care să mă pot compara în vreun fel, din punct de vedere al vârstei, al mediului", a spus Ozana Oancea.

Ozana nu a simțit niciodată gelozie, pentru că alegerea lui Radu nu are nicio legătură cu realitatea pe care o trăia acasă, cu familia lui. Și-a dorit, însă, altceva, și este împăcată cu ideea.

"Dar el a plecat către cu totul si cu totul altceva, deci mi se pare mai simplu de acceptat. Nu am putut gândi lucrurile în ideea că a fost o insuficiență mică între noi, nu am putut spune că, dacă m-aș fi străduit un pic, aș fi putut să evit asta. Ce și-a dorit el a fost cu totul altă viață. Deci, repet, am acceptat, nu am suferit foarte tare pentru acest abandon, m-a costat mult și mă costă în continuare, dar nu simt gelozie. Mă costă foarte mult să mă redresez, să mă țin pe picioare, să mă descurc altfel decât prevedeam că mă voi descurca în restul vieții mele", a adăugat actrița.