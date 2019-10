Adelina Pestriţu, nominalizată la un important premiu internaţional. Gala are loc la Los Angeles

Adelina Pestritu are o acoperire internationala impresionanta, pe mai multe platforme, de aproape trei milioane de persoane, astfela ca E! a nominalizat-o pentru "Best Romanian Influencer 2019" in primul an in care aceasta categorie a fost introdusa in cadrul celebrelor premii.

"Social Media mi-a schimbat viata, de fapt, daca stau sa ma gandesc este o mare parte din viata mea. Am creat canalele mele de socializare acum aproape 10 ani, pe cand foarte putini din tara noastra stiau cat de puternice sunt ca impact si mai ales cata munca si dedicare implica ele. Eu am invatat pe parcurs experimentand, postand mereu, exprimandu-mi opiniile si preferintele, jucandu-ma, permitand ca ochiul online-ului sa patrunda in cele mai importante aspecte ale vietii mele.

Este greu sa creezi o comunitate online si este o permanenta preocupare sa o mentii cu postari interesante si autentice. Este un job full time pentru mine, ora de ora din viata mea sunt pregatita cu comunic cu lumea pe canalele mele, mi se pare esential sa o fac si de cele mai multe ori aici traiesc, alaturi de cei care-mi sunt alaturi pe Instagram, Facebook sau pe site-urile mele. Ei ma vad asa cum sunt eu, machiata, nemachiata, in rochii de gala sau in haine de casa, in zile bune sau in zile rele, in situatii fericite sau in perioade dramatice.

Mi se intampla des sa realizez ca alaturi de mine, la masa, acasa, la evenimente, prezentari, shooting-uri sau proiecte sunt eu impreuna cu milioanele de oameni din online prin toate live-urile pe care le fac, pentru ca le permit tuturor accesul la viata si universul meu cu bucurie si recunostinta", a scris Adelina Pestritu.

Gala E! People Choice Awards se desfășoară anual din 1975, iar anul acesta va avea loc pe 10 noiembrie, la Los Angeles.