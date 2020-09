Adolescent de 14 ani, bătut şi umilit de patru băieţi şi o fată. Cazul este tras la indigo cu cel al fetei agresate de câteva prietene

Noile imagini revoltătoare au ieșit la iveală, în această seară, și au fost publicate pe pagina de Facebook Stop Bully Romania. În filmuleţ se obervă cum băiatul este înconjurat de patru băieți și o fată și este obligat să își ceară scuze. În tot acest timp, agresorii fumează și se provoacă reciproc pentru a-l lovi pe băiat.

Victima este pusă să-şi ceară scuze într-un mod umilitor, după care este lovită cu pumnii şi cu picioarele.

Totul ar fi pornit în urma unor discuţii pe o reţea de socializare.

"In aceasta zi am primit de la dumneavoastra inca un caz halucinant ce s-a petrecut in Targul Jiu acum aproximativ 3 luni, dar victima nu a depus plangere deoarece s-a simtit amenintata/intimidata de celelalte persoane.

Ce dorim sa obiectam in acest material unul dintre agresori pe nume Miu(13-14 ani) impreuna cu alti prieteni au decis sa-i aplice o corectie unui camarad de-al lor!

Problema cea mai mare este urmatoarea, Miu (atacator) din surse sigure o sa va atasam si o poza ameninta in spatiul public persoanele cu arme albe, pe care dupa ce le ameninta unele dintre ele din pacate sunt si agresate fizic", se arată în postarea de pe pagina Stop Bully Romania.

Reamintim că o adolescentă în vârstă de 13 ani, din Târgu Jiu a fost bătută şi umilită timp de mai multe minute, de faţă cu un băiat care a înregistrat toată scena. Minora bătută era prietenă cu agresoarele şi se cunoşteau de mai mulţi ani, aceasta nu a povestit părinţilor nimic despre incident până la apariţia imaginilor.

Imediat după publicarea videoclipului, autorităţile au deschis mai multe anchete pentru a stabili cum s-a întâmplat. Agresoarele au fost aduse în faţa poliţiştilor şi a asistenţilor de la Protecţia Copilului pentru a fi audiate.

Tinerele care au agresat-o pe fată sunt anchetate pentru lovire şi alte violențe. Una dintre agresoare i-a luat victimei o haine, fiind posibil să fie acuzată şi de tâlhărie.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei judeţene Gorj, Victor Tuhaşu, una dintre fetele care au agresat o adolescentă de 13 ani a fost reţinută şi introdusă în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al IPJ Gorj.