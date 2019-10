Articol publicat in: Justitie

Adolescent de 16 ani care a ucis cu maşina două femei pe trotuar în Medgidia a fost eliberat după nici două luni de arest

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Băiatul de 16 ani, din Medgidia, care a intrat cu mașina în mai mulți pietoni pe trotuar și a ucis doi dintre ei, a fost eliberat. Rudele victimelor sunt revoltate, mai ales că apropiații băiatului se laudă că au plătit pentru a-l scăpa de arestul preventiv. Accidentul provocat de adolescentul de 16 ani din Medgidia s-a produs în iulie anul acesta. Potrivit Poliţiei, minorul a condus un autoturism pe strada Fundătura Viilor, dinspre strada Viilor şi ajungând la intersecţia cu strada Văii, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a pătruns cu autoturismul pe trotuar, unde a accidentat patru persoane. În urma accidentului, două dintre victime au murit la Spitalul Medgidia, iar alte două, o femeie şi un copil, au fost rănite. După producerea accidentului, adolescentul de 16 ani a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, dar a fost prins ulterior de poliţişti. loading...

