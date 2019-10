Articol publicat in: Societate

Adolescent rupt în bătaie de părinţii iubitei sale. "L-au băgat în pârâu, să-l înece. I-au rupt dinţii, picioare", acuză mama băiatului

Publicat: (acum 49 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Scene şocante într-o localitate din Vaslui. Un adolescent a fost desfigurat după bătaia primită de părinții iubitei sale care nu sunt de acord cu relația lor. I-au rupt mai mulţi dinţi şi picioarele. Mai mult, martorii susţin că ar fi încercat să-l înece într-un râu. Incidentul s-a petrecut duminică seara în satul Draxeni, comuna Rebricea. Adolescentul de 17 ani s-a întâlnit cu părinţii fetei pe care o iubeşte. "Ambii pãrinti ai fetei au sărit pe băiat si l-au bătut de l-au lăsat inconstient. L-au lovit cu o bâtã în cap, peste picioare, apoi l-au băgat într-un pârâu, probabil să-l înece acolo. Noroc cã au venit rudele lui si au oprit bãtaia, cã altfel bãiatul ãsta nu mai era acum printre noi", a povestit un martor la incident, citat de vremeanoua.ro. După incident, sora victimei a sunat la 112. O ambulanţă l-a transportat pe băiat la spitalul de urgenţă din Vaslui. Cum starea lui de sănătate era gravă, medicii au decis să-l transfere la un spital din Iaşi. "Bãiatul meu e acum la Spitalul Sf. Maria din Iasi, cu piciorul rupt în trei locuri. A fost bãtut de tatãl si mama fetei. Mai târziu au ajuns si bunicii ei, care au vrut si ei sã-l batã, dar ne-am opus noi, cã bãiatul nu mai era constient. Bunica fetei mi-a bãtut fata mai micã, de 11 ani. A apucat-o de urechi si a tras-o de i-a smuls cercelul. Au sãrit si la mine. Au vrut sã-mi bage degetele în ochi pentru cã eu m-am pus între ei si copilul meu. El zãcea jos si ei tot mai voiau sã-l batã. L-au bãgat în pârãu, sã-l înece în mâl. Când a iesit pe mal, i-au dat cu coada de topor în cap si n-a mai stiut nimic de el. Sora lui mai micã a sunat la ambulantã, sã trimitã masinã. L-au dus la spital la Vaslui, dar acolo nu a avut ce sã-i facã si l-au trimis la Iasi. Din ce am înteles, are piciorul rupt în trei locuri, are mai multe vânãtãi la cap, dar si trei dinti dati jos. L-au bãtut de era sã mi-l omoare", a declarat mama adolescentului de 17 ani. Poliţia a deschis dosar penal dosar penal pentru loviri sau alte violente în acest caz. loading...

