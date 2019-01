Adrian Iordache, fondator al PLUS, a demisionat din partidul lui Dacian Cioloş după acuzaţiile legate de Securitate

Fiul maiorului de Securitate Alexandru Iordache, avocatul Adrian Iordache, unul dintre cei membri fondatori ai Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS), a demisionat joi, din formațiunea înființată pentru a fi preluată de fostul premier Dacian Cioloș.

Potrivit Registrului partidelor politice, Adrian Iordache ocupa funcția de secretar general. Istoricul Marius Oprea a spus recent că „eminenţa cenuşie" din spatele PLUS, unul din fondatorii partidului, este fiul unui anchetator al Securităţii, fostul maior de la Direcţia de cercetări penale, Alexandru Iordache.

Dacian Cioloş a afirmat, marţi, că nu a ştiut cine sunt persoanele care urmau să înregistreze partidul PLUS şi că aceştia nu vor ocupa funcţii de conducere în cadrul partidului. Fostul premier a adăugat că structurile de conducere vor fi alese sâmbătă, când va avea loc prima Convenţie Naţională PLUS.

„Am avut o discuţie despre posibilitatea înregistrării unui nou partid de către alţi fondatori, care sunt mai puţin cunoscuţi, care nu au notorietate publică, pentru că am pornit de la premisa că probabil Mişcarea România Împreună e tergiversat pentru că printre fondatori are câteva persoane de notorietate şi pentru că probabil sunt unii care nu doresc ca acest partid să fie înregistrat. În felul acesta, unui dintre membrii comunităţii tematice din platforma civică, domnul Adrian Iordache, un avocat tânăr, a decis la vremea aceea să îşi asume această responsabilitate împreună cu o angajată din cabinetul dumnealui de avocatură şi cu soţia dumnealui care este notar public. Nu am ştiut la acea vreme cine sunt cei care înregistrează acest nou partid, nici nu m-a interesat. Domnul Adrian Iordache a fost unul dintre iniţiatorii acestui proiect. Este un avocat serios, profesionist, competent. Noi nu am făcut o analiză a situaţiei familiei dânsului atunci când dânsul a luat această iniţiativă. Nu ştiam cine este tatăl dânsului şi nici nu m-a interesat. Nu facem dosare de cadre pentru colaboratorii noştri. Ne bazăm strict pe ce înseamnă ei, competenţa lor şi nu rudeniile, familia sau părinţii. În societatea pe care o dorim fiecvare trebuie să fie responsabil pentru faptele sale. Dacă cineva din familia dânsului a încălcat legea cred că sunt instituţii care trebuie să âşi facă treaba şi să ia decizii în această direcţie", a declarat Dacian Cioloş, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Explicaţiile fostului premier au venit în contextul în care istoricului Marius Oprea a spus că „eminenţa cenuşie" din spatele PLUS, unul din fondatorii partidului, este fiul unui anchetator al Securităţii, fostul maior de la Direcţia de cercetări penale, Alexandru Iordache. În replică, Cioloş a scris pe Facebook, că este „sătul de scandal şi de mârlănie" şi că este epuizant să răspundă tuturor aberaţiilor.