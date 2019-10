Adrian Mutu, dezvăluiri în premieră despre scandalul drogurilor de la Chelsea. "Ştiu ce am făcut"

Adrian Mutu a avut o întâlnire cu studenții de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Babeș-Bolyai în care a vorbit despre celebrele episoade de scandaluri extrasportive.

"Acum eu nu zic să nu vă distrați pentru că m-am distrat și eu!. Și probabil multe dintre povești le cunoașteți. Nu? Ziua aia când mă distram ieșea în evidență pentru că mulți ochi sau mulți jurnaliști erau cu ochii pe mine. Dar din 365 de zile, 315 eram profesionist pentru că altfel nu ajungeam la nivelul la care am jucat", a spus Adrian Mutu.

"Briliantul" a mărturisit că episodul când a fost depistat pozitiv pentru cocaină i-a schimbat radical felul în care se raporta la viață.

"Cel mai greu moment din carieră a fost cel de la Chelsea din 2003 de la care am învățat mult ca persoană și nu îmi e rușine să vorbesc despre el pentru că știu ce am făcut. Cum am trecut de el? Făcând niște pași, încercând să îl regăsesc pe acel Adrian Mutu și cu o mare convingere că trecutul nu te definește și poți să întorci orice situație grea în favoarea ta. Eu sunt cel care sunt acum și datorită acelui episod din care am învățat", a dezvăluit Adrian Mutu.