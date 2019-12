Adrian Năstase, după retragerea decoraţiei: "Gestul meschin al lui Iohannis nu prevesteşte nimic bun"

"Klaus Iohannis a început să construiască "România normală”, anunțând că a decis să-mi retragă ordinul "Steaua României”, în grad de Mare Cruce, după ce mă invitase la Cotroceni, la recepția organizată cu ocazia Zilei naționale. Recunosc, am mers la Cotroceni crezând că, în al doilea mandat, Iohannis va încerca să ajute la o reconciliere națională, după dezbinarea din ultimii ani. M-am înșelat iar gestul său meschin de astăzi nu prevestește nimic bun”, afirmă Năstase, pe blog.

El adaugă că "o eventuală retragere a decorației primite de mine în 30 noiembrie 2002, "pentru întreaga activitate pusă în slujba promovării și dezvoltării României, pentru competență și abnegația dovedite în actul guvernării”, în principal pentru eliminarea vizelor, eforturile de integrare în NATO și UE, modernizarea și creșterea economică nu vor putea fi șterse din cărțile de istorie și vor putea fi comparate cu activitatea nesemnificativă a lui Iohannis din mandatul său de președinte”.

Gică Popescu poate rămâne fără decoraţia primită de la Traian Băsescu. Reacţie acidă a lui Victor Ciutacu

"La sugestia unor "păsări migratoare” și a unor talibani ideologici, Iohannis vrea să rescrie istoria recentă. Ar trebui, atunci, să topească, între altele, toate decretele de acordare, în perioada 2000-2004, a decorațiilor statului român, inclusiv ale unor mari personalități străine, decrete contrasemnate de mine. Românii mi-au acordat însă "decorația” lor, în conditiile în care după 4 ani de guvernare, PSD a obținut, în 2004, acelasi procent la alegeri ca și la intrarea la guvernare – 37%. Vom vedea ce rezultat va avea guvernul Iohannis…”, mai spune fostul premier.

"Condamnarea mea în 2012 ca și cea din 2014, au avut obiective politice cunoscute. Poate ar trebui să reamintesc, din când în când, felul în care am fost condamnat prin "raționamente logico-juridice” și în lipsa unor probe directe în Dosarul afișelor electorale, cu cei 971 de martori ai DNA. Sau condamnarea în dosarul Zambaccian cu probe – corpuri delicte care includeau bancnote ce au fuseseră tipărite ulterior de Trezoreria americană. Chiar și Băsescu, somat de clienții săi politici (cunoscuții "intelectuali”) să-mi retragă decorația (legea oferă președintelui POSIBILITATEA de retragere a ordinului) a preferat să spună "Năstase a fost condamnat pentru o găinărie (știa el ce spune). Năstase nu și-a vândut țara. Electoratul îți poate ierta asta”. Mi se pare interesant faptul că în anul în care am primit ordinul "Steaua României” (30 noiembrie 2002), am semnat cu Iohannis cunoscutul Parteneriat – la 13 iunie 2002, deci cu doar câteva luni înainte”, subliniază Adrian Năstase.

"Nu cred că, după 7 ani de la condamnare din 2012, respectiv 5 ani de la cea din 2014 si după invitarea mea la Cotroceni, cu ocazia Zilei nationale, intentia de retragere a ordinului are justificare. De aceea, voi astepta contr-semnarea de către premier si publicarea in Monitorul oficial pentru a lua măsurile cuvenite”, mai spune el.

Fostul premier își încheie mesajul cu un post scriptum: "Mulți prieteni și simpatizanți mi-au scris pe această temă dar cred că ar trebui ca ei să-și spună părerea și către cel care a anunțat această măsură. Dacă nu aveți adresa, vi-o dau eu – Klaus Iohannis, http://www.presidency.ro”.