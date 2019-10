Articol publicat in: Politica

Adrian Năstase: Partidul va trece printr-o "năpârlire" necesară. Mulţi oportunişti sau şobolani vor sări din barcă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fostul lider al PSD, Adrian Năstase, a făcut o succintă analiză a PSD după moţiunea de cenzură care a trimis partidul în Opoziţie. Foto: digi24.ro Fostul premier spune că prin votul la moţiunea de cenzură "s-a încheiat o perioada de decizii eronate ce au dus la pierderea guvernării".



"În urmă cu mai multe luni, scriam că exista trei obiective pe care le poate urmări Viorica Dăncilă - câştigarea alegerilor prezidenţiale (obiectiv ce pare redus la intrarea în turul doi), păstrarea guvernării până la alegerile parlamentare (obiectiv pierdut) şi reconsolidarea partidului, ca obiectiv pe termen lung. O analiză a greşelilor comise va fi făcută, fără îndoiala. Aş menţiona, între altele, configurarea, de către Dragnea, a listelor PSD pentru parlamentare, liste bazate pe agende de telefon şi pe interese clientelare - ceea ce a permis trădări şi tranzacţionism, lipsă de voinţă şi de coerenţă în parlament. Au lipsit de pe aceste liste personalităţi marcante, în special în domeniul juridic. 'Masa de manevra' gândită de Dragnea s-a împrăştiat în funcţie de bătaia vântului. Nu vreau să învârt cuţitul în rană, dar acest al doilea semnal de alarmă trebuie luat în calcul foarte serios", a scris Năstase vineri, pe blog.



În opinia fostului premier, "soluţia corectă politic" ar fi fost candidatura la prezidenţiale a liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.



"Scriam că Viorica Dăncilă riscă să devină un ţap ispăşitor al deciziei de a candida. Soluţia corectă politic, la acel moment, era candidatura lui Tăriceanu şi formarea unei majorităţi parlamentare consolidate până la alegerile parlamentare. Baronii partidului, la fel ca şi în cazul candidaturii lui Ponta, au făcut presiuni asupra ei sa candideze, considerând că cel mai mare partid social-democrat din Europa nu-şi poate permite să nu aibă propriul candidat la prezidenţiale. Acum, probabil, unii dintre ei o vor ataca pe Dăncilă, considerând că ei nu erau de acord şi cu pierderea guvernării. (...) Unii dintre liderii partidului vor încerca să se agaţe de putere, poate vor mai ciupi câteva luni de beneficii, alături de Ponta, Tăriceanu, Băsescu. Ar fi o mare greşeală. Partidul are nevoie de o strategie pe termen mai lung. (...) O altă bătălie este în curs. Viorica Dăncilă şi-a asumat-o şi trebuie să o ducă la capăt, încercând un rezultat cat mai bun. 'Avantajul' votului de ieri este că partidul va trece printr-o 'năpârlire' necesară. Mulţi oportunişti sau şobolani vor sări din barcă. Chiar şi unii din apropierea fostului premier. În astfel de momente, trebuie să ne amintim ce spunea Pierre de Coubertin: 'Ai învins, continuă, ai pierdut, continuă'", a mai scris fostul lider al PSD.

