Articol publicat in: Politica

Adrian Ţuţuianu: Parlamentarii Pro România vor vota "la vedere" pentru moţiunea de cenzură

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Adrian Ţuţuianu, senator Pro România, a declarat miercuri că toţi parlamentarii partidului au semnat moţiunea de cenzură şi o vor vota "la vedere". "Vom discuta în seara aceasta în partid despre conduita noastră de mâine şi despre conduita noastră în continuare, chiar dacă s-au întâmplat aceste alunecări dintr-o parte în alta. Cei care au semnat moţiunea şi sunt membri ai Pro România vor fi mâine la vot", a declarat Adrian Ţuţuianu, miercuri, la Senat. El a precizat că nu a discutat cu premierul Viorica Dăncilă despre o eventuală revenire în partid, deși unii colegi i-au sugerat că ar fi bine să aibă o discuţie de acest fel. "Am 30, 40 de primari din Dâmboviţa care îmi cer să mă întorc înapoi în partid. (...) Primarii gândesc prin prisma intereselor lor, eu gândesc şi prin prisma intereselor mele şi prin prisma noţiunii de demnitate. În viaţă trebuie să mai ai şi demnitate, chiar dacă pierzi la un moment dat", a adăugat Ţuţuianu. În opinia sa, varianta menţinerii PSD la guvernare înseamnă "o uzură şi mai accentuată cu consecinţe care se vor vedea la alegerile locale şi parlamentare de anul viitor". Citește și: Culmea traseismului politic. Doi deputaţi de Cluj au trecut, într-o săptămână, din PSD în Pro România şi din Pro România înapoi în PSD loading...

