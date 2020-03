Adrian Vasilescu, BNR: Nu se intampla nimic cu banii romanilor, banii sunt in siguranta la banca

”Trebuie sa avem in vedere lucururile in complexitatea lor, pentru ca primul obiectiv important in corpul bancar este sa nu cada vreo banca, daca bancile cad se duce economia dupa ele. Sistemul bancar discuta masuri preventive pentru a nu lasa sa apara situații care sa creeze panica, din pacate aveti dreptate, s-au repezit oamenii la bancomat. Este grav, in criza din 2010 nu a fost panica, daca am trecut bine si daca criza nu s-a simtit puternic a fost pentru ca nu a fot panica” , a declarat Adrian Vasilescu.

Adrian Vasilescu a tras un semnal de alarmă și a explicat faptul că banii sunt în siguranță la bancă, iar românii nu ar trebuie să își mai golească conturile.

”Toata lumea trebuie sa inteleaga ca nu se iintampla nimic cu banii lor, banii nu sunt nicaieri mai siguri decat in banci” , a completat acesta.