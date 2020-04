Adriana Bahmuţeanu, dezvăluiri cutremurătoare:"Ne trimitea mesaje din puşcărie că o să ne omoare"

Adriana Bahmuțeanu lucrat 25 de ani în presă, unde a trăit momente foarte frumoase, dar a trecut şi prin cele mai traumatizante situaţii.

"Îmi este foarte dor de meseria mea de bază, pentru că, știți cum e, prima dragoste nu se uită niciodată. Abia aștept să se termine această pandemie și să-mi găsesc locul meu, să mă duc la muncă așa cum am făcut-o în ultimii 25 de ani. Anul acesta fac 25 de ani de când lucrez în presă", a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru dcnews.ro.

"Au fost nenumărate momente, care mai de care mai spectaculoase. La un moment dat am demascat scandalul "Sexy Club", acolo unde s-au întâmplat niște lucruri mai puțin ortodoxe. Îmi aduc aminte că trauma mea cea mai mare în acele momente, cred că nu am dormit bine două săptămâni și aveam coșmaruri, am făcut un reportaj, și apoi ne-au chemat la poliție să dăm declarații să să povestim ce am văzut cu ochii noștri.

"Ne trimitea mesaje din pușcărie că o să ne omoare"

A fost un episod traumatizant din viața mea, am trecut cu greu peste povestea asta. Plus că patronul fusese arestat și ne trimitea mesaje din pușcărie că o să ne omoare când ne prinde, pentru că din cauza noastră lui i s-a dus în cap afacerea.

Am avut și multe episoade frumoase. Este o meserie pe care o iubesc. Satisfacția cea mai mare e când vezi că munca ta face audiență și că oamenii se uită cu plăcere și că te apreciază.

Eu am organizat cel mai lung spectacol din istoria Sălii Palatului. A durat 12 ore și nu s-a mai făcut altul până acum. "Gala Muzicii Populare" s-a numit spectacolul. Deci am nenumărate amintiri din presă.Ce să vă mai spun de perioada în care făceam emisiuni politice... mi-e dor de emisiunile acelea mai serioase.

Pe vremea aceea se purta ca invitații să se certe foarte, foarte tare și așteptam ca un șoricel, doar, doar cineva ia un pahar de apă și aruncă în altcineva, doar, doar, cineva aruncă niște hârtii ceva, pentru că după ce se întâmpla asta, a doua zi erai în prim-planul opiniei publice", a mai spus ea.