Adriana Bahmuţeanu intră în politică. A decis să candideze la Primăria Sectorului 1: "Sunt un suflu nou la primărie"

Adriana Bahmuţeanu dă televiziunea pe politică. Fosta soţie a lui Silviu Prigoană intră în cursa pentru funcţia de primar al Sectorului 1.

"Este cel mai bogat sector al Capitalei, dar și cel mai văduvit, de asta vreau să candidez. Sunt susţinută de Partidul Ecologist Român. Lângă mine este şi președintele partidului. Am decis să candidez pentru că toţi cei care au fost până acum la sectorul 1 s-au concentrat pe probleme, nu pe soluţii. Eu vin de pe stradă, lucrez în sectorul 1, cunosc problema din interior şi al soluţiile potrivite", a declarat Adriana Bahmuţeanu, la România TV.

Vedeta spune că are şanse reale să câştige mandatul de primar al sectorului 1, pentru că are câteva atuuri importante.

"Când doi se ceartă, al treilea câştigă. Am soluții reale, vin din România reală. Eu vin de pe stradă. Am crescut în Bucureşti şi lucrez în sectorul 1 de peste 20 de ani pentru că majoritatea instituțiilor de presă sunt în sectorul 1. Dacă tot vorbim de presă, am peste 15 ani de emisiuni politice și administrative, cunosc problema din interior și am soluțiile potrivite. Nu fac parte din serviciile secrete, sunt un om curat, văd mizeria pe pe lângă trotuare şi am programul meu electoral pe care îl voi prezenta. Sunt un suflu nou la primărie", a mai completat Adriana Bahmuţeanu.

În cursa pentru fotoliul de primar al Sectorului 1 al Capitalei s-au mai înscris Dan Tudorache (PSD), Clotilde Armand (candidatul susţinut de PNL şi USR-PLUS), Adina Alberts (susţinută de Pro România).

De asemenea, şi-au mai anunţat candidatura jurnalistul Dan Bucura, Ioana Constantin din partea PMP, Amalia Nenovici - candidat ALDE, Orlando Culea - candidatul susţinut de ADER, Andrei Emil Dîrlău - susţinut de AUR.