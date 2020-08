Adriana Bahmuţeanu, mesaj dur la adresa lui Clotilde Armand: "Atenţie, Clătito, că vine bombardiera peste tine!!!!"

"Cata rautate si venin se pot ascunde in sufletul unei femei care, desi sustine ca nu ma cunoaste, mi-a contestat candidatura pentru functia de Primar al Sectorului 1?

Da, madam Clatite, despre ea este vorba, candidata dreptei care e mai mult stramba decat dreapta s-a gandit ca decat sa accepte o competitie corecta care sa il scoata in fata pe cel mai bun gospodar e mai bine sa-mi infiga cutitul pe la spate.... nu va spun prin ce emotii si stres am trecut (contestatiile se judeca la urgenta, sambata si duminica) nu va povestesc cum am numarat in gand minutele care treceau greu pana la solutionarea cazului, nu va mai povestesc sentimentul de nedreptate pe care l-am trait stiind ca cei de la Usr autorii acestei mizerii!!!

Si, da, am castigat, am un dosar beton, verificat la sange de procurori si judecatori, sunt curata ca lacrima!

Dar mi se pare josnica atitudinea Clatitei, care dupa ce ca are niste afaceri imbarligate si capuseaza statul roman prin diverse firme de consultanta-a luat inclusiv bani de la stat pentru verificarea lucrarilor unei autostrazi inexistente, a carei lucrare nu a inceput inca- mi se pare urata si josnica atitudinea de a contesta, a reclama, a bloca orice proiect sau orice contracandidat!!!

Astfel de oameni ar trebui sa isi faca periodic un control la psihiatrie, fiindca procesomania este in sine o boala psihica din sfera paranoiei!!!!

O provoc pe aceasta individa sa vina la confruntare cu mine! Unde vrea ea, pe strada sau la o emisiune tv!!!

As vrea sa vad si eu ce fel de om e in spatele mastii de politician si ce a facut pana acum pentru omul simplu, de pe strada, in afara faptului ca a blocat toate proiectele primariei si i-a dat pe toti in judecata sau la DNA, de se saturase si portarul sa o vada pe acolo!!!!

Individei asteia mizerabile si la propriu si la figurat - spune ca in Franta locuintele sunt murdare si prafuite si ca asa ii place sa traiasca ii aduc aminte ca romancele sunt harnice si curate, gospodine si cu suflet bun, nu imbacsite si veninoase!!!

Atentie, Clatito, ca vine bombardiera peste tine!!!!", este mesajul transmis de Adriana Bahmuţeanu pe reţelele de socializare.

"Mi-a fost contestată candidatura la Primăria Sectorului 1 de către gruparea de forţe de dreapta condusă de doamna căreia nu aş vrea să-i pronunţ numele pentru că nu este cazul. Dar mi se pare o lovitură sub centură nemeritată, pentru că nu aveam o ştampilă pe timbru. Un motiv aiurea. S-a judecat cazul meu în instanţă şi am câştigat. (...)

Mi s-a părut o răutate gratuită. Atât de mult venin... nu-mi vine să cred. În loc ca această doamnă să se concentreze pe lucrurile bune care trebuie făcute pentru cetăţenii din Sectorul 1, nu face altceva decât să dea pe toată lumea în judecată, să conteste, să critice şi să blocheze.

Am înţeles că peste 80% dintre proiectele de la Sectorul 1 sunt blocate de către această duduie. Din păcate lucrul acesta este foarte grav pentru cei care locuiesc în Sectorul 1 şi care poate acum ar fi beneficiat de mult mai multe lucruri, cum ar fi un spital, poluarea de la groapa de gunoi, şcoli, grădiniţe", a declarat, duminică seara, la România TV, Adriana Bahmuţeanu.