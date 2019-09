Afla ce plante iti calmeaza hormonii

Cand raportul dintre estrogen si progesteron (hormonii sexuali feminini) este perturbat, pot aparea simptome neplacute, ca de pilda retentia hidrica, scaderea libidoului, acneea, caderea parului, si chiar probleme de sanatate serioase, precum chisturile ovariene, ciclul mentrual neregulat, fibromul uterin sau endometrioza.

Din fericire, poti apela la ajutorul plantelor pentru a-ti regla echilibrul hormonal.Spre deosebire de tratamentele medicamentoase, remediile naturiste actioneaza delicat asupra organismului si au efectul de a stimula nu doar buna functionare a sistemului endocrin, ci si imunitatea si sistemul reproducator.

Iata care sunt cateva dintre plantele care ajuta la refacerea echilibrului hormonal feminin:

Datorita fitoestrogenilor pe care ii contine, aceasta planta are efect similar estrogenului, fara a creste insa nivelul acestui hormon in sange. Printre beneficiile sale se numara calmarea durerilor menstruale (dismenoreea) si reducerea efectelor menopauzei: bufeuri, palpitatii cardiace, acufene, iritabilitate, depresii, insomnii, uscaciune vaginala, migrene, ameteli. De esemenea, Black Cohosh este benefica in cazul amenoreei (lipsa menstruatiei).

Salvia

Aceasta planta reface tonusul cerebral si combate depresia, stimuland totodata apetitul sexual scazut. Un alt beneficiu al salviei este ca trateaza modificarile mucoaselor vulvare si vaginale cauzate de deficitul de estrogen. In plus, este eficienta in cazul menstruatiei neregulate si al vaginitelor si diminueaza lactatia excesiva. Nu in ultimul rand, salvia amelioreaza simptomele ce insotesc menopauza, in special bufeurile.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR . RO.