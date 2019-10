Agresată pe stradă, o tânără s-a apărat cu o gutuie: "Săraca gutuie, s-a lovit de un prost!" Postarea de pe Facebook a devenit virală

O femeie din Capitală a ales să-și expună pe Facebook întâmplarea sa cu un agresor sexual pentru a încuraja și alte femei să facă totul public. Angi Serban povesteşte despre cum a fost hărţuită sexual de un bărbat necunoscut și cum a reușit să se salveze singură, ajutorul de nădejde fiind o GUTUIE. Deși întâmplarea este relaltată într-un stil comic, situația este foarte gravă, ținând seama de faptul că zeci de femei se confruntă cu agresori zilnic, în București, și nu numai.

"Am intrat de vreo 30 de minute în casă şi încă tremur de nervi pentru că am trecut printr-o mizerie de situaţie fix acum 40 de minute.

Am lucrat toată noaptea la ceva, la biroul avocatului care mă reprezintă. N-am crezut că ne ia atât, dar ne-a luat, s-a făcut târziu şi am agreat că stăm să terminăm. Ştiţi şi voi cum e să faci noapte albă când încerci să termini ceva.

Ajung la bloc, dau o tură să văd dacă pot parca mai aproape, nu găsesc loc şi mă duc la vreo 3 străzi să o parchez. O iau pe jos, (bine că nu mi-am pus căştile!) dau să urc pe trotuarul care e prea sus pentru a putea fi parcată o maşină şi merg către casă.

Văd un tip înalt cu o şapcă neagră de-aia de rapper că urcă înaintea mea şi se întoarce să se uite. Acum mnah, şi eu m-aş fi uitat în spate.. E târziu, eu calc apăsat, mi s-a părut o reacţie firească.

Şi ce credeţi? N-apuc să urc bine trotuarul că ăla se desface la pantaloni şi dă să se p*şe acolo, la doi metri de mine, în faţa mea. Sau cel puţin asta credeam eu că intenţionează.. După cum bine mă ştiţi, mă apucă sindromul şi strig la el: „Bă, da' fix acum te-ai găsit să te p*şi şi fix aici în faţa mea? Stai dreacu' să trec, ţie chiar nu ţi-e ruşine?" Ce răspunde dobitocul?

„Hai să-ţi arăt ceva!" Îmi zic în minte „ăsta-i dus, e din ăla care se masturbează pe stradă". Cobor de pe trotuar, o iau pe stradă, asta în timp ce-l apostrofam zdravăn. Vine după mine. O ia la fugă. Aveam în mână o gutuie pe care mi-o dăduse cineva zilele trecute şi o uitasem în maşină.

Acum când am coborât şi mi-am luat ghiozdanul de pe bancheta din spate, am zărit şi gutuia şi am luat-o cu mine. N-am pus-o în ghiozdan, am ţinut-o în mână. În cealaltă aveam telefonul. Vine ăsta alergând şi-mi zicea „Stai, mă, să-ţi arăt ceva, hai stai, unde te grăbeşti?" Se apropie, ajunge la lumină şi-l văd bine.

Era cam de vârstă cu mine, îmbrăcat bine, părea normal. Îi zic „dacă îndrăzneşti să te apropii, te bat de te c*ci pe tine!" Pe un ton din ăla din care se înţelegea că vorbesc serios. A început să râdă şi a dat să vină spre mine. Bă, când i-am f***t o gutuie din aia în meclă, i-a sărit şi şapca din cap.

Cât am putut i-am dat! Eu am făcut handbal, tehnic i-am dat. I-am dat să sară, '**-l în gură! Am dat drumul la Dracarys şi ce-a fost la gura mea, puteţi să vă imaginaţi! „Păi '**-ţi g*tu' mă-tii, te iei de femei noaptea pe stradă să le arăţi tu, ce?” Şi dă-i şi urlă şi mă duceam spre el. Ăsta îşi ia şapca de jos, începe să facă paşi în spate, n-a avut curaj să mă înjure, am înţeles din ce zicea numa' „ai probleme la scufiţă”. „Tot eu am probleme la scufiţă?! Băgăă.. " Şi o iau vehement spre el.

O rupe la fugă, se duce dracu', eu ţip după el de mă aude tot cartierul. Dau să mă întorc spre strada mea, în spate un domn pe la vreo 50 de ani, care cel mai probabil se ducea la muncă, trece pe lângă mine cu capul în jos şi în pas alert, auzise, văzuse, nu voia să aibă treabă cu situaţia.

Nici nu mă aşteptam la altceva, m-am obişnuit cu laşitatea. De-aia unele dintre noi au [email protected], pentru că sunt nevoite să se apere singure. Îmi iau gutuia de jos şi mă îndrept spre scară tremurând de la toţi dracii care mă zbârnâiau în momentul ăla. Ce rău mi-a părut că nu i-am tras câteva picioare-n c*r şi vreo 40 în c**ie. Data viitoare să nu mai îndrăznească să facă aşa ceva oricui i-ar ieşi în cale, cum i-am ieşit eu în noaptea (dimineaţa, de fapt) asta.

Oricum după faza asta, sper că nu mai îndrăzneşte!?! Şi-a găsit ăsta cu cine să facă de-astea! Mi-e scârbă. Nu, n-am sunat la poliţie. Ce să facă? Să-mi spună că dacă nu m-a f***t, nu se pune?

M-am descurcat singură!

Fetelor, aveţi grijă de voi!”, arată Angi Şerban în postare.