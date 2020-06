Ai 10 în BAC, ai abonament la UNTOLD sau Neversea, ediţia 2021! Cum se vor desfăşura festivalurile

UNTOLD și Neversea sunt două dintre cele mai importante festivaluri din România. Edițiile din 2020 ale evenimentelor au fost amânate din cauza pandemiei de Coronavirus.

UNTOLD Festival este cel mai mare festival de muzică din România. Acesta se desfășoară în fiecare an pe Cluj Arena în orașul Cluj Napoca. Prima ediție a festivalului a avut loc între 30 iulie și 2 august 2015.

Neversea Festival este cel mai mare festival de muzică care are loc pe o plajă din România. Acesta se desfășoară în fiecare an pe Neversea Beach din Constanța, în apropierea plajei Modern. Prima ediție a avut loc in anul 2017.

Într-un comunicat de presă, organizatorii festivalurilor au anunţat că tinerii care au obţinut nota de la bacalaureat vor primi abonamente gratuite, iar cei care se înscriu la examenul maturităţii vor primi un discount.

"BAC DE 10 CONTINUĂ TRADIȚIA ȘI ÎN ACEST AN!

CINE IA 10 LA BAC INTRĂ GRATUIT LA UNTOLD, IAR CINE S-A ÎNSCRIS LA EXAMENUL MATURITĂȚII PRIMEȘTE PREȚ SPECIAL LA ABONAMENTELE UNTOLD ȘI NEVERSEA!

Prin campania Bac de 10, aflată deja la a șasea ediție, UNTOLD și Neversea își propun să susțină performanța în educație și să-i premieze pe cei care iau nota 10 la examenul de bacalaureat.

Dacă iei nota 10 la Bac, vei primi un abonament gratuit pentru 4 zile la edițiile UNTOLD sau Neversea 2021. Pe lângă participarea gratuită la unul dintre cele mai bune festivaluri de muzică din Europa, UNTOLD și Neversea, absolvenții cu 10 vor primi fiecare și câte un voucher în valoare de 500 ron din partea Kaufland România, pe care îl vor putea folosi în cadrul festivalurilor de anul viitor.

Dacă te înscrii la examenul de bacalaureat în sesiunea din vară sau cea din toamnă, poți achiziționa abonamente la preț special pentru UNTOLD și la Neversea. Vei primi: 20 euro discount pentru abonamentele Neversea şi 10 euro discount pentru abonamentele UNTOLD."