Ai copii mari? Iata 3 REGULI de care ar trebui să ţii cont

Iata 3 reguli de baza pe care Jane Isay le-a descoperit in urma studiului pe care l-a intreprins pentru realizarea cartii mai sus mentionate.

Regula 1: Pastreaza sfaturile pentru tine

Copiii vor avea senzatia ca le controlezi viata. Oricat de bine intentionati ar fi parintii, copiii isi vor inchipui ca nu sunt buni de nimic, devreme ce – si la aceasta varsta – inca mai sunt "dadaciti".

Exemplu concret: Doris, o profesoara pensionara, este foarte contrariata ca fiul ei, de 38 de ani, antreprenor, o viziteaza destul de rar, desi locuieste la doar cativa kilometri departare. Doris se lauda ca a fost o prezenta constanta in viata fiului ei si ca, chiar si acum, continua sa-l sune foarte des si sa-l sfatuiasca ce ar trebui sa faca pentru a-si dezvolta afacerea sau sa-si consolideze relatia cu iubita lui. "Vreau sa-l ajut", spunea Doris. Isay, insa, nu este de aceeasi parere. Sa dai sfaturi atunci cand nu ti se cere inseamna sa-ti cresti riscul de a indeparta copilul de tine.

Ce e de facut? Daca nu rezisti tentatiei de a-ti da cu parerea poti incepe cu "Unii zic ca ar fi bine in acest fel... Te-ai gandit sa faci asta?". Acest tip de discutie este lipsit de judecati de valoare. In plus, parintii ar trebui sa tina cont si de faptul ca nu este chiar atat de rau sa faci greseli. Si noi, ca parinti, le-am facut pe ale noastre. Trebuie sa le dam si copiilor nostri dreptul de a face propriile greseli, ca sa invete din ele.

