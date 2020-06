"Ai să mori ca Elodia!". Ameninţările primite de o femeie cu doi copii de la soţul de care vrea să divorţeze

Andreea, o femeie cu doi copii, a cerut un nou ordin de protectie, pentru cã sotul sãu, de care vrea să divorţeze, o amenintă, potrivit Vremea nouă.

"Noaptea, când dormiti, o sã vã închid usile si o sã vã dau foc", rãsunã si acum în mintea femeii si a copiilor de 8 si 11 ani.

"Nu am mai dormit deloc în noaptea aceea, pentru cã îl cred în stare de orice. Suntem împreunã de 14 ani, dar ca anul acesta nu a fost niciodatã asa tensionatã relata. În martie, cu o zi înainte de Ziua Mamei, am avut scandal acasã. La 1 noaptea ne-a amenintat cu cutitul. Am fost nevoitã sã sun la Politie, pentru cã mi-era fricã cã o sã se întâmple o tragedie. Am cerut ordin de protectie, dar în instantã am zis cã îl iert, cã poate a gresit, vedeam cã îi pare rãu. Apoi au început sã se repete amenintãrile si a început sã mã loveascã cu pumnii. M-a învinetit, am scos un certificat medico-legal si am cerut din nou ordin de protectie... I-a dat de câteva zile, pentru cã el spusese cã urmeazã sã plece la muncã în strãinãtate...", povestea Andreea în urmã cu câteva luni.

Atmosfera tensionatã în familie a revenit, însã, destul de repede. "Iar au început amenintãrile, din orice lucru cãuta ceartã. Era mereu gelos, consuma alcool si începe sã se ia de noi. Am obtinut un nou ordin de protectie, de data aceasta de douã luni, dar el nu l-a respectat. Venea mereu seara acasã, oprea curentul, cã avem contoarul pe stâlp, si de la ora 22:00 stãteam pe întuneric", povesteste femeia.

Au urmat, apoi, alte trei ordine de protectie: "Acum suntem la al patrulea ordin, pe cea mai lungã perioadã de timp: sase luni, urmeazã sã expire pe 18 iunie. Însã, pentru cã nu a respectat deloc ordinele de protectie si în continuare ne amenintã, trebuie sã înaintãm actele pentru un nou ordin. Ne sunã de pe diferite numere de telefon, ne amenintã cã ne va da afarã, ca sã intre el cu concubina sa, cã ne omoarã... Pe copii nu-i mai recunoaste, spune cã nu sunt ai lui, cã cine stie cu cine i-am fãcut, cã el a fost plecat în strãinãtate, asta ca sã nu plãteascã pensie alimentarã. Ori de câte ori am vorbit cu Politia din Delesti, mi s-a zis lasã cã vorbim noi cu el, nu mai suna la 112, nu mai spun cã anul trecut, când îi expira ordinul de protectie, mi-au zis cã nu am încotro, trebuie sã-l primesc în casã, desi el încãlcase ordinul de nenumãrate ori. Deunãzi, mi-a zis cã voi muri ca Elodia. Mã tem pentru siguranta mea si a copiilor", spune femeia.