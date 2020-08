ALEGERI LOCALE 2020. Candidatura lui Viorel Cataramă la Primăria Capitalei a fost respinsă

ALEGERI LOCALE 2020. "Biroul Electoral al Circumscripției Electorale București a luat o decizie ilegală: a invalidat candidaturile Mișcării Patrioților Români (MPR) la Consiliul General respectiv la Primăria Capitalei. Vom ataca această hotărâre în instanță. Rog pe toți membrii și simpatizanții noștri să aibă încredere în justiție. Să avem credință că un astfel de abuz va fi sancționat ca atare!”, arată Viorel Cataramă.

"M-am născut, am învățat și am muncit in Romania. În prezent am o situație materială și o poziție socială solide, fără grija zilei de mâine. Mulţi dintre prietenii și cunoscuții mei mă întreabă de ce nu-mi trăiesc viata liniștit și fericit alături de cei dragi? Sunt întrebări egoiste! Cu toții suntem datori, la un moment dat să facem ceva pentru comunitate, pentru țara noastră, atât cât putem!

În acest an suntem în faţa unei provocări extreme: suspendarea, fără un motiv temeinic, a drepturilor și libertăților fundamentale și instaurarea dictaturii politico-medicale. Sunt singurul politician din Romania, care din martie militez pentru imunizarea de grup, ca armă de luptă eficientă împotriva noului corona-virus. Asta înseamnă o viata normală, cu toate libertățile garantate. Si, evident, cu sfaturi înțelepte către populație privind igiena, distanțarea fizica și masca de protecție, nimic însă obligatoriu”, a scris Cataramă când şi-a anunţat candidatura.

Cataramă a avut probleme cu semnăturile şi la alegerile prezidenţiale, când Biroul Electoral Central anunţa că ”s-a constatat că un număr semnificativ de semnături prezentate ca aparţinând unor persoane diferite prezintă elemente de similitudine evidentă de natură a influenţa îndeplinirea condiţiei legale referitoare la numărul minim de susţinători de 200.000”.

La prezidenţiale, Cataramă a obţinut 0,53% din voturi.