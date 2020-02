Alegeri locale. Cristian Buşoi nu exclude varianta candidatului unic la Primăria Capitalei. Care este condiţia

„Discuția cu un tur sau două tururi nu își mai are rostul. Noi am încercat și chiar am riscat guvernarea pentru a face această sumare(...). Vor fi alegeri într-un singur tur, din păcate. La București PNL trebuie să aibă candidați proprii. Avem câteva opțiuni care sunt testate în sondajele de opinie.

Nu exclud varianta de candidat unic, dar aș vedea un candidat unic al PNL susținut de celelalte partide, mai ales că USR-PLUS nu au reușit să stabilească în acest moment un candidat comun. Între cele două formațiuni politice lucrurile sunt încă neclare. Trebuie făcută o analiză, să se așeze la masă președinții naționali, pentru că nu este o decizie care poate fi luată doar de organizațiile din București ale partidelor care vor să nu mai vadă PSD pe la butoane în următorii ani, nici la Primăria Capitalei, nici la primăriile de sector. Trebuie văzut care este soluția cea mai bună.

Nu exclud candidat comun, dar până să ajungem acolo trebuie ca PNL să stabilească candidații săi și apoi, în funcție de candidații săi, să vadă cu argumente puternice, să ceară sprijinul celorlalte forțe politice. PNL poate și singur să o învingă pe Gabriela Firea", a declarat europarlamentarul Cristian Bușoi, potrivit psnews.ro.

Reamintim că moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi UDMR a trecut de votul Parlamentului cu sprijinul lui Victor Ponta, iar principala consecință este că primarii vor fi aleşi într-un singur tur de scrutin.

Liberalii vor alegeri anticipate pentru că în sondaje sunt cotaţi cu peste 40%, deci ar putea guverna singuri în următorii patru ani, cu puţin sprijin parlamentar din partea UDMR. În schimb, PSD îşi păstrează armata de primari aleşi într-un singur tur şi merge patru ani în Opoziţie. Marele pierzător e USR. Dacă alegerile locale într-un singur tur vor fi organizate în aceeaşi zi cu alegerile parlamentare anticipate (21 iunie), Alianţa USR-PLUS va rămâne izolată în opoziţie şi va obține câteva fotolii de primari.